Экс-депутата Омского горсовета и «справедливоросса» Гофмана признали банкротом

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Арбитражный суд Омской области завершил рассмотрение заявления о несостоятельности бывшего народного избранника, представителя партии «Справедливая Россия» Ильи Гофмана. Соответствующее решение вынесла судья Елена Скиллер-Котунова в ходе заседания, состоявшегося накануне, 24 июня. Решение уже отобразилось в официальной картотеке арбитражных дел.

Инициатором процесса выступил сам Гофман — он подал иск о собственном банкротстве в мае текущего года. Суд признал доводы заявителя обоснованными, после чего в отношении него была введена процедура реализации имущества. Это стандартная стадия, которая следует за признанием гражданина финансово несостоятельным. Для реализации имущества назначен финансовый управляющий. Третьим лицом по делу проходила супруга Ильи Гофмана.

Илье Гофману исполнился 51 год. Он известен в регионе не только как политик, но и как управленец. В разные годы он занимал руководящие посты на птицефабрике «Сибирская», был исполнительным директором Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина, а также занимался предпринимательской деятельностью. С 2017 по 2022 год Гофман являлся депутатом Омского городского Совета, входил во фракцию «Справедливая Россия».

В последнее время экс-депутат не значится в числе владельцев или руководителей каких-либо коммерческих структур — по данным из открытых источников, все юридические лица, которые ранее были с ним связаны, на данный момент за ним не закреплены.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области через электронные торги продадут 3 тысячи гектаров земли

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