В Омской области через электронные торги продадут 3 тысячи гектаров земли

Фото: минимущества Омской области

В Омской области продолжается работа по вовлечению неиспользуемых сельхозугодий в хозяйственный оборот. По решению межведомственной комиссии в ближайшее время на торги будет выставлен 41 земельный массив суммарной площадью чуть более 3 тысяч гектаров. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений Омской области.

Организацией аукционов займется специализированное учреждение — Земельный фонд Омской области. Все процедуры будут проходить в формате открытых электронных торгов.

Уже в следующем месяце планируется разыграть права аренды на 24 земельных надела общей площадью 2181 гектар. Размер каждого из них варьируется от 18 до 327 гектаров, что позволяет участвовать в торгах как небольшим фермерским хозяйствам, так и крупным инвесторам.

Земельные ресурсы распределены по муниципальным районам с учетом их специализации. В Крутинском и Любинском районах участки предназначены для общего сельскохозяйственного использования, в Омском районе приоритет отдан под растениеводство. В Исилькульском, Знаменском, Москаленском, Нижнеомском, Саргатском и Тарском районах предлагаемые земли подойдут для ведения животноводства и сопутствующей деятельности, а для заготовки сена выделены участки в Любинском, Москаленском, Нижнеомском, Омском, Полтавском и Саргатском районах.

Договоры аренды будут заключаться на срок от 5 до 10 лет. Долгосрочный характер соглашений, как подчеркивают в ведомстве, даст сельхозпроизводителям уверенность в завтрашнем дне и позволит запускать инвестиционные проекты без риска скорой смены арендатора.

Параллельно ведется подготовка документации для 17 участков, которые пока не вошли в первый транш. Их общая площадь составляет 901 гектар, а расположены они в Тюкалинском, Тарском, Саргатском, Омском, Нижнеомском, Муромцевском, Москаленском, Любинском, Исилькульском и Большеуковском районах. Эти наделы планируется выставить на торги в третьем квартале 2026 года.

Ранее КП-Омск сообщала, что на Левобережье Омска официально закрепили названия за четырьмя остановками

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