На Левобережье Омска официально закрепили названия за четырьмя остановками

Фото: Евгения ДЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 24 июня, депутаты Омского городского Совета единогласно поддержали инициативу по присвоению официальных наименований четырем остановочным пунктам, расположенным в Кировском округе. Ранее эти остановочные пункты общественного транспорта не имели закрепленных в документах названий, хотя павильоны уже установлены.

Предложение о переименовании поступило из профильного департамента транспорта. Разработанный администрацией проект прошел предварительное обсуждение на топонимической комиссии и был вынесен на утверждение народным избранникам.

В результате утверждения новых топонимов карта пассажирских перевозок на Левобережье обрела четкость. Так, на бульваре Архитекторов, в зоне пересечения с Волгоградской улицей, остановка теперь официально именуется «Улица Волгоградская». А те пункты, что расположены по обе стороны проезжей части у здания дилерского центра, получили коммерческое, но утвержденное властями название — «Автоцентр «Автоплюс».

Кроме того, на улице Дергачева были узаконены еще два наименования. Остановочные площадки вблизи пересечения с улицей Владимира Мисюрина теперь будут носить его имя. А те павильоны, что находятся напротив современного жилого комплекса, официально станут называться «Жилой комплекс «Зеленая река».

Ранее КП-Омск сообщала, что омский «Авангард» покинул ценный форвард-легионер

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