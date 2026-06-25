Для развоза омичей после Дня молодежи дополнительно выделят 10 автобусов

Фото: департамент транспорта администрации Омска

В мэрии Омска утвердили схему усиленного транспортного обслуживания горожан в день празднования Дня молодежи. Как сообщили в департаменте транспорта, вечером 27 июня на маршруты дополнительно выйдут 10 единиц подвижного состава, благодаря чему общее число задействованных машин достигнет 40. Это решение принято для оперативного и безопасного вывоза людей с центральных площадок праздника.

Увеличение количества автобусов позволит избежать скопления пассажиров на остановках. Техника будет подаваться к двум основным площадкам праздника, соответствующих остановочным пунктам «Госпиталь» и «КДЦ Маяковский». Отсюда общественный транспорт развезет горожан в разные районы и пригороды.

От остановки «Госпиталь» организуют отправление по нескольким ключевым направлениям. Для жителей поселка Солнечный предусмотрены автобусы маршрутов №24, 78 и 109. До улицы Ватутина и микрорайона «Новоалександровский» можно будет добраться на №23 и №25 соответственно. Также от этой точки отходят рейсы до улиц В. Бархатовой (№33, 79, 110), Стрельникова (№83), микрорайонов «Амурский-2» и «Загородный» (№45 и №94), остановки «Облепиховая» (№46) и поселка Ермак, куда проследуют троллейбусы маршрута № 4.

С остановки «КДЦ Маяковский» также будет организована масштабная отправка. В поселок Чкаловский горожан доставят троллейбус №3 и автобус №23. До улицы Гашека предусмотрены троллейбусы №15 и автобусы №95. Для пассажиров, следующих в направлении МСЧ-9, улицы 3-я Железнодорожная, поселка Дальний и ПО «Иртыш», подготовлены маршруты №63, 33, 64 и 110 соответственно. Кроме того, с этого остановочного пункта можно будет уехать в СНТ «Заря-2» (№46), поселки Новостройка и Биофабрика (№17 и №78), микрорайоны «Входной», «Ясная поляна» и «Осташково» (№125, 45 и 119). Традиционный рейс до железнодорожного вокзала обеспечат троллейбусы №4.

В мэрии обращают внимание, что стоимость проезда в усиленных рейсах останется стандартной — оплата будет производиться по действующему городскому тарифу без каких-либо надбавок.

О том, какая программа ждет омичей на День молодежи, мы подробно писали здесь

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