Хедлайнером праздника станет Полина Гагарина

В эту субботу, 27 июня, в Омске пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Возрастной ценз всех мероприятий составляет 0+. Программу опубликовал телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Праздничные локации будут работать на пяти площадках города: Соборной площади, площади Победы, пешеходном Любинском проспекте, площади Бударина и в Городском саду. Мероприятия объединены концепцией «Молодость. Мечта. Гордость. Единство». Визуальным символом праздника станут шесть фигур коней, расписанных молодыми омскими художниками и участниками форума «Россия — Центрально-Азиатский регион». Вход на все площадки свободный.

Соборная площадь

На главной сцене праздника пройдет чествование лучших выпускников вузов и колледжей Омской области. Состоится церемония вручения молодежной премии губернатора. Для молодоженов организуют флешмоб «Семья молодых». Гости также смогут посетить зону научных достижений и технологий, сектор встреч с участниками СВО, спортсменами и волонтерами. Музыкальную часть представят участники «Студенческой весны», шоу «Голоса третьей столицы» и кавер-группа «Айвазовский Оркестр» из Новосибирска. Хедлайнером вечера станет Полина Гагарина.

Площадь Победы

Здесь развернется программа «Мечта России». Для гостей подготовили маркет молодых, где начинающие предприниматели представят свои проекты, научно-популярное шоу с демонстрацией экспериментов и площадку молодежного форума «РИТМ». Также состоится церемония вручения первых паспортов юным омичам. Центральным событием станет фестиваль «Безопасный город — безопасные дороги», посвященный 90-летию Госавтоинспекции.

Пешеходный Любинский проспект и улица Музейная

Пространство на Любинском проспекте будет работать по программе «Гордость России». Здесь организуют встречи с героями, интерактивные зоны добровольчества, локации «Движения первых» и студенческих отрядов, мастер-классы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На улице Музейной развернется площадка «Единство России». Гости смогут посетить лекторий общества «Знание», принять участие в мастер-классах по народным промыслам и играм народов России. Также будут организованы встречи с духовными наставниками и выставка национальных костюмов и предметов быта. Кроме того, на Любинском проспекте разместится площадка Кадрового центра Омской области.

Площадь Бударина

В скейт-парке пройдет региональный этап Международного конкурса уличной культуры «КАРДО». Также здесь запланированы мастер-классы и сдача нормативов комплекса ГТО.

Городской сад

Для посетителей Городского сада будет работать кинотеатр под открытым небом.

Завершится праздник ночным богослужением «Молитва молодежи об Отечестве» в Успенском кафедральном соборе.

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