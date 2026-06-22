Фото: УМВД России по Омской области; СУ СК России по Омской области

22 июня, в День памяти и скорби, Омск вместе со всей страной вспоминал павших в Великой Отечественной войне. Траурные церемонии прошли у Вечного огня и у мемориальных комплексов по всему региону. Цветы и венки к монументам возложили как обычные жители, так и представители правоохранительных, судебных органов, общественных организаций, ветераны. Тематические фотографии сегодня опубликовали различные ведомства в соцсетях. «КП-Омск» показывает подборку кадров ярких торжественных моментов.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: СУ СК России по Омской области

Фото: Роман Макарьев

Фото: СУ СК России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: Роман Макарьев

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: прокуратура Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: прокуратура Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

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