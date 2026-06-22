22 июня, в День памяти и скорби, Омск вместе со всей страной вспоминал павших в Великой Отечественной войне. Траурные церемонии прошли у Вечного огня и у мемориальных комплексов по всему региону. Цветы и венки к монументам возложили как обычные жители, так и представители правоохранительных, судебных органов, общественных организаций, ветераны. Тематические фотографии сегодня опубликовали различные ведомства в соцсетях. «КП-Омск» показывает подборку кадров ярких торжественных моментов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Омские волонтеры отправили бойцам СВО более 200 посылок
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru