В Омской области провели масштабный рейд по поиску нелегальных мигрантов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В омской полиции отчитались о результате рейда, проведенного в целях контроля за соблюдением иностранцами миграционного законодательства на территории Омской области. Итог операции «Нелегал—2026» — более 300 нарушений миграционного законодательства.

Проверкам сотрудников омской полиции совместно с коллегами из Росгвардии были подвергнуты известные из оперативных сводок места проживания иностранцев, а также многочисленные дачные кооперативы, где нелегалам легко спрятаться. Также проверки были проведены на объектах транспортной инфраструктуры, в местах торговли и на территории предприятий, занимающихся сельским хозяйством.

В результате рейда было выявлено 304 административных правонарушений, среди которых —привлечение к незаконной трудовой деятельности мигрантов, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, а также нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания на ее территории. Нелегальные мигранты были пойманы в детском саду Советского округа — трое незарегистрированных иностранцев участвовали в ремонте этого учреждения. Еще пять нелегальных мигрантов были пойманы полицией в Любинском районе, в результате проверки территории местного тепличного комплекса. Все пойманные мигранты оштрафованы и будут выдворены за пределы страны, а должностные лица, допустившие их к трудовой деятельности без разрешительных документов, будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в полиции сообщили о том, что возбуждено 13 уголовных дел, 11 из них — по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России). Всего в результате рейда вынесено 21 решение об административном выдворении с территории Российской Федерации, и 14 решений о депортации иностранных граждан.

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