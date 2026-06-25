Смерть бойца СВО: прокуратура через суд обязала выплатить омские деньги матери

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области прокуратура помогла восстановить права матери погибшего на СВО бойца. Женщине восстановили законные права в предоставлении меры социальной поддержки.

В ходе мониторинга исполнения федерального и регионального законодательства в сфере социальной защиты военнослужащих и членов их семей прокурор установил факт нарушения прав заявительницы. Женщине отказали в получении региональной единовременной денежной выплаты по причине отсутствия у погибшего военнослужащего регистрации по месту жительства. Однако фактически мужчина с две тысячи девятнадцатого года проживал с матерью на территории Омской области.

В целях защиты прав гражданки надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о признании за ней права на получение причитающейся меры поддержки. Межведомственное взаимодействие прокуратуры, судебных органов и органов социальной защиты населения позволило оперативно рассмотреть дело. Суд полностью согласился с доводами надзорного ведомства, установил факт проживания погибшего на территории региона и закрепил за его матерью право на получение положенной выплаты.

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