Суд изъял сорок один гектар пашни у омского фермера из-за трехметровых сорняков

Земли не использовались по назначению Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд вынес решение об изъятии крупного надела сельскохозяйственного назначения у индивидуального предпринимателя в Седельниковском районе. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Причиной для радикальных мер послужило многолетнее неиспользование пашни по прямому назначению и критическое зарастание территории. Специалисты надзорного ведомства выявили плачевное состояние полей площадью сорок один гектар на территории Евлантьевского сельского поселения во время выездных проверок. Инспекторы зафиксировали, что вся территория заросла дикими сорняками высотой до трех метров, а также плотным слоем кустарников и деревьев, отдельные из которых превышали пять метров. Согласно федеральному законодательству, если сорная и древесная растительность захватывает четверть и более от общего объема угодий, это является юридическим свидетельством долгосрочного простоя ценных земель.

Государственные инспекторы многократно пытались призвать коммерсанта к порядку: выписывали штрафы, составляли протоколы и выдавали официальные предписания об очистке полей. Мировой суд ранее признал предпринимателя виновным в игнорировании законных требований. Неисполнение предписаний надзорных органов и нарушение правил эксплуатации сельскохозяйственных угодий влечет за собой административную ответственность по статьям КоАП РФ. За неповиновение законным требованиям инспекторов виновным лицам грозит не только конфискация имущества, но и административное задержание на срок до двенадцати суток.

Финальную точку в споре поставил Арбитражный суд, полностью удовлетворивший иск профильного министерства. В ближайшие дни пакет документов будет передан специалистам федерального имущества, которые организуют открытый аукцион для поиска нового, более эффективного собственника.

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