Омский бизнес направил в федеральную казну почти двадцать семь миллиардов

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За пять месяцев текущего года в федеральную казну поступило почти двадцать семь миллиардов рублей налогов и сборов, администрируемых в Омской области, сообщает региональная ФНС.

Наибольшую часть поступлений обеспечили налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Наблюдается уверенный рост показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сборы по налогу на добавленную стоимость увеличились более чем на тридцать процентов, а поступления от налога на прибыль выросли почти на двадцать четыре процента. Также зафиксирован рост поступлений по налогу на доходы физических лиц.

Соблюдение фискальных обязательств строго регламентируется федеральным законодательством. Уклонение от уплаты налогов влечет за собой серьезную ответственность. За неуплату сборов в крупном и особо крупном размере предусмотрены штрафы и лишение свободы по статьям Уголовного кодекса. За неповиновение законным требованиям сотрудников ведомства при проведении проверок виновным грозит административное задержание на срок до двенадцати суток.

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