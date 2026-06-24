Омский водоканал предупреждает: не верьте навязчивой рекламе поверки счетчиков

Фото: пресс-служба омского водоканала.

В омский водоканал поступают обращения горожан с просьбой разъяснить, какие организации в городе могут оказывать услуги поверки приборов учета холодной воды. Это связано с массированной навязчивой рекламой со стороны различных компаний. Телефонные звонки, листовки, похожие на квитанции в почтовых ящиках, информация на стендах и досках объявлений - призывают потребителей срочно поверить приборы учета.

Нередко специалисты таких фирм представляются сотрудниками ресурсоснабжающей организации. На этом основании неизвестные звонят горожанам и настаивают на необходимости оформить заявку на поверку прибора учета. Омский водоканал просит жителей быть бдительными и не сообщать свои личные данные посторонним. Сотрудники коммунального предприятия не обзванивают омичей. Если поверка требуется, то потребитель должен оформить заявку самостоятельно на сайте или по телефону.

«Поверка счетчиков – это обязанность их владельцев. Срок службы прибора учета указывается в паспорте, а также в каждой квитанции за холодную воду и водоотведение. Кроме того, «ОмскВодоканал» рассылает адресные уведомления, в которых напоминает потребителю о поверке счетчиков. Для индивидуальных приборов учета воды интервал поверки составляет от четырех до шести лет», - рассказывает коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.

Если срок межповерочного интервала прибора учета истекает, потребители могут обратиться в любую аккредитованную организацию. Информацию о поверке приборов учета можно получить в сервисном центре омского водоканала по телефонам: 53-08-79, 8-913-150-50-40, заявку на поверку или замене прибора уечта можно оставить на сайте предприятия.