Таможенный кодекс и гастрономические туры: омичи провели встречи в Казахстане

Всего за время работы площадки омские и павлодарские компании провели более 50 индивидуальных встреч Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Павлодаре состоялся деловой форум, в рамках которого прошла «биржа контактов» для налаживания сотрудничества между предпринимателями из Омска и казахстанскими компаниями. Мероприятие было организовано при поддержке руководства акимата и Палаты предпринимателей Павлодарской области.

В ходе двухдневного визита омская делегация провела серию стратегических переговоров и более 50 индивидуальных встреч с павлодарскими партнёрами. Стороны обсудили совместные проекты и наметили контуры будущих деловых миссий, определив наиболее перспективные форматы бизнес-визитов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Омска, особый интерес у казахстанской стороны вызвала инициатива по развитию гастрономического и событийного туризма. Палата предпринимателей высоко оценила идею организации гастро-тура с участием омских производителей продуктов питания и ивент-агентств. В качестве ответного шага в Омске планируется провести презентацию туристического потенциала Павлодарской области.

Практическим итогом визита стала масштабная сессия деловых переговоров. B2B-встречи были организованы по профильному принципу, что позволило максимально точно сопоставить интересы участников с потребностями местного рынка. В «бирже контактов» с казахстанской стороны приняли участие около 30 предприятий.

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