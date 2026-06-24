Сочи и Турция: омичи рассказали о географических предпочтениях на предстоящий отпуск

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омичи рассказали, где хотели бы провести идеальный отпуск. Географические предпочтения жителей Омска выяснились в ходе опроса, проведенного порталом SuperJob среди представителей экономически активного населения из города.

Большинство омичей — 45% — считают лучшим вариантом отпуска отдых в России. Еще 30% опрошенных рассказали, что отдадут предпочтение зарубежным поездкам. Оставшиеся 25% опрошенных сообщили, что пока не могут определиться с географией предстоящего отдыха. Решивших провести отпуск внутри страны омичей привлекает черноморское побережье: Сочи и Адлер — 13%, Крым — 9% голосов, другие курорты Краснодарского края — 8%. Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 7% голосов, Байкал — 6%. А еще 12% омичей сообщили, что предпочитают отдых дома.

Среди трех заграничных направлений для отпуска, у жителей Омска лидирует Турция — 13% голосов, Италия —10%, Таиланд — 7%. По 6% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 4% — Вьетнам, Испания и Франция. При этом, омские мужчины чаще женщин голосовали за внутренний туризм (47% против 42% соответственно). Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых предпочитают 33%, а отдых в России — 31%.

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