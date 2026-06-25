Проспект в честь юбилея Победы появился в Кировском округе Омска

Крупная транспортная артерия в Кировском округе получила новое имя в честь восьмидесятилетия Великой Победы. Об этом сообщили в администрации Омска. Решение о переименовании магистрали было официально утверждено депутатами городского Совета.
Новая магистраль берет свое начало от Ленинградского моста и протянулась до круговой развязки на пересечении с улицами Суворова, Енисейской и шестидесяти лет Победы. Инициатива по присвоению проспекту названия восьмидесятилетия Победы исходила от ветеранских объединений. Городские власти подготовили соответствующий проект с учетом положительного заключения топонимической комиссии, после чего народные избранники единогласно поддержали данное историческое решение.
Сохранение исторической памяти и бережное отношение к объектам городской топонимики являются важными элементами культуры сибирского региона, а соблюдение установленных правил гарантирует безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения.
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