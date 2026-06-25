Землю под базу отдыха площадью четыре гектара выставят на торги под Омском

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Земельный участок площадью четыре гектара под Омском выставят на аукцион с начальной стоимостью аренды более двух миллионов рублей в год. Муниципальные власти планируют сдать территорию в селе Калинино под строительство туристического объекта, что регулируется нормами земельного законодательства. Информация об этом размещена на портале ГИС Торги.

Рекреационная земля будет сдана в аренду на семь лет и четыре месяца. Площадь будущего объекта должна составить от шестнадцати до двадцати одной тысячи квадратных метров. Шаг аукциона составляет сто две с половиной тысячи рублей, а прием заявок завершится седьмого июля. При этом застройщику придется самостоятельно решать вопросы с подключением к инженерным сетям, так как центральные коммуникации на участке отсутствуют.

Использование земельных участков строго регламентируется федеральным законодательством. Нецелевое использование рекреационной земли или нарушение сроков застройки влечет за собой административные штрафы по статьям КоАП РФ. В случае выявления грубых нарушений и неповиновения законным требованиям инспекторов виновным грозит задержание на двенадцать суток.

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