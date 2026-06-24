Региональное минприроды предложило омичам сдавать в утиль старые автопокрышки

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области анонсировала очередную экологическую акцию по сбору отработанных автомобильных покрышек. Неравнодушным омичам предлагается привезти старые шины в три адреса.

«В Омске стартует традиционная экологическая акция «Второй заезд» по сбору отработанных автомобильных покрышек. Акция проводится на регулярной основе и уже доказала свою востребованность среди жителей: за 2024—2026 годы омичами сдано на переработку 435 тонн отработанных шин», — говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

В ведомстве также уточнили сроки проведения акции и определенные условия. Сбор покрышек от омичей будет осуществляться в период с 1 по 3 июля по трем адресам: ул. 2-я Казахстанская, 3В; ул. Губкина, 4А и ул. 7-я Красноармейская, 1А. Пункты приема будут работать ежедневно с 9:00 до 15:00. Приниматься от омичей будут покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные, шины пневматические автомобильные отработанные, б/у авто-покрышки (размером до R22,5 включительно), а также автомобильные камеры и ободные ленты.

Также есть ограничение, на которое стоит обратить внимание: шины от грузового, сельскохозяйственного и специализированного транспорта, крупногабаритные и поврежденные покрышки, а также шины от организаций не принимаются.

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