Омичи попросили вернуть продажу бензина в канистрах из-за нужд дачников

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске дачники и жители частного сектора высказали недовольство проблемой дефицита бензина для садовой и речной техники. Невозможно подвести триммеры, газонокосилки, мотоблоки, генераторы и катера с мотором напрямую на АЗС, поясняют они.

Напомним, власти региона ввели распоряжение для АЗС об ограничении максимального количества продажи топлива в баки машин (40 литров бензина и 80 литров дизельного) и полностью запретили продажу с розливом в канистры.

Горожане стали писать комментарии на эту тему на странице губернатора Виталия Хоценко во «ВКонтакте». В том числе есть проблема скашивания травы — этого требуют власти, а в случае, если траву не косят, владельца земли могут оштрафовать или изъять участка из за «ненадлежащего содержания территории».

Так что омичка Татьяна С. озвучила просьбу хотя бы разрешить покупку до 20 литров бензина для косилок в канистры.

«Как быть, как косить траву, заправлять технику, которая не может ездить по общественным дорогам, лодки? Стоит не покосить траву несколько раз, штрафы большие, отберут земельный участок, из-за того, что участок не обслуживается. Сначала такие законы принимаете, потом запреты вводите, как быть, хотя бы литров 20 разрешили бы, в канистры заливать, для таких нужд», — написала она.

Ее поддержали и другие. Елена М. считает, что так как раз возникнет спекуляция бензином, а Кирилл Б. также спросил, каким образом теперь заправлять уже названную технику.

Не совсем по существу, но на вопросы отреагировал глава областного минэнерго Владимир Шнипко. Он снова озвучил, что запрет на АЗС введен временно, его цель в избежании ажиотажа. Но конкретных разъяснений, чем заправить вышеописанную технику, если проблема срочная, министр не дал.

Ранее КП-Омск также писала, что в омском дачном массиве в пожаре горели два садовых домика.

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