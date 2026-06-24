Ждать сутки: сразу два самолета компании «Северный ветер» задержались в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Крайне неэффективную работу продемонстрировала в Омске сегодня, 24 июня, авиакомпания «Северный ветер». Из двух рейсов, выполняемых этой организацией из омского аэропорта, вовремя не вылетел ни один.

На 20 часов был перенесен сегодняшний вылет из Омска в Сочи самолета рейса КЛ480 от компании «Северный ветер». Авиалайнер должен был взлететь из омской аэрогавани в 9 часов утра, но по неизвестной причине пассажирам этого рейса пришлось отложить долгожданное свидание с морем до завтрашнего утра — взлет самолета теперь произойдет 25 июня, в 5 часов 25 минут. При этом, еще один самолет в Сочи, от компании «Якутия», вылетел сегодня из Омска с опозданием всего на 10 минут.

Также проблему с задержкой самолета ощутили на себе пассажиры еще одного рейса авиакомпании «Северный ветер»: авиалайнер по маршруту «Омск—Санкт-Петербург» задержался в аэропорту им. Карбышева на 3,5 часа. Также отметим, что сегодняшний самолет из Омска в Санкт-Петербург от авиакомпании «Россия» улетел почти вовремя — отклонение от полетного графика составило всего 14 минут.

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