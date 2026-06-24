Житель Пермского края выплатил 60-летней омичке украденные мошенниками деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омск вынужденно приехал 21-летний житель Пермского края для участия в судебном разбирательстве на предмет мошенничества, совершенного при помощи его банковской карты. Молодой человек легкомысленно передал знакомому карточку, на которую мошенники вывели украденные у омички деньги.

Проблемы у 21-летнего жителя Пермского края начались с того, что он отдал личную банковскую карту для пользования своему знакомому. Спустя некоторое время к нему пришли сотрудники полиции. Визит правоохранителей к молодому человеку был обусловлен фактом мошенничества, совершенного с помощью его карты. Пострадала от рук киберпреступников 60-летня омичка. Пенсионерку обманули телефонные мошенники, заставив перечислить все ее деньги — 261 тысячу рублей — на «безопасный счет». Этим «счетом» и оказалась банковская карта молодого пермяка. Юношу заставили приехать в Омск на суд. И несмотря на то, что он полностью возместил ущерб омской пенсионерке, его ждет судебное разбирательство и определенное законом за этот проступок наказание.

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