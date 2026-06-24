Омичу прекратили гражданство РФ за угрозу нацбезопасности

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление МВД России по Омской области приняло решение о прекращении российского гражданства в отношении 49-летнего жителя Омска. Соответствующая процедура была проведена на основании статьи 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Основанием для этого шага послужили материалы проверки и заключение УФСБ России по Омской области. Ведомство признало, что действия мужчины, уроженца Донецкой области, создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации. По закону совершение таких действий является основанием для прекращения гражданства, если оно было приобретено в результате приема в гражданство или признания гражданином РФ.

В связи с принятым решением ранее выданный омичу паспорт был признан недействительным и изъят сотрудниками полиции.

Ранее КП-Омск сообщала, что двое омичей похитили 250 тысяч рублей у военного под видом продажи дрона

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