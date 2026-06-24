Двое омичей похитили 250 тысяч рублей у военного под видом продажи дрона

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Уголовное дело о мошенничестве с квадрокоптером рассматривается в Первомайском районе. Двоим 20-летним омичам вменили похищение 250 тысяч рублей у военнослужащего, пытавшегося купить у фигурантов БПЛА.

Предварительной информацией поделилась объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции и суддепартамента в Омской области. Фигуранты действовали в составе организованной группы. Они выполняли роли подставных лиц при осуществлении транзита украденных денег. Остальные участники преступления пока не установлены.

Судебное заседание по делу о квадрокоптере назначено на 25 июня.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что банду из четырех человек осудили за аферы с иномарками.

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