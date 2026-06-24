Москвич получил 5 лет колонии за попытку сбыть наркотики в поселке Омской области

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

18-летний житель Москвы получил в суде Омска срок за покушение на сбыт наркотиков. Следующие пять лет своей жизни, московский юноша проведет в исправительной колонии строгого режима.

Молодой москвич приехал в рабочий поселок Муромцево в июле 2025 года. Юношу не интересовали прелести природы северного района— его «командировали» в Омскую область криминальные работодатели, предложившие делать на территории райцентра закладки-тайники наркотиков. Москвич стал прятать наркотики, фотографируя места их закладки с привязкой к географическим координатам при помощи своего мобильного телефона. За этим занятием его задержали местные сотрудники полиции. В судебном заседании молодой человек свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, и в содеянном раскаялся. Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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