В Омске незапертый автомобиль обернулся кражей 27 тысяч рублей

Фото: УМВД по Омской области

В полицию Ленинского округа обратился житель области, который лишился крупной суммы наличных из-за собственной невнимательности. Мужчина прибыл в Омск за покупками и заранее подготовил для этих целей 27 тысяч рублей. Деньги он оставил в бардачке своей иномарки, припаркованной у дома родственников на улице 21-й Рабочей. При этом транспортное средство сельчанин не запер.

Этой оплошностью и воспользовался проходивший мимо злоумышленник. Как установили оперативники, фигурант заметил иномарку, дернул за ручку двери и, убедившись, что она не заперта, проник в салон. В отсеке для хранения мелочи он обнаружил купюры и забрал их.

Спустя несколько дней сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Ленинского округа. Молодого человека задержали по месту его проживания. В ходе беседы с полицейскими он признался в воровстве и пояснил, что успел потратить почти всю похищенную сумму. К моменту задержания при нем осталось только 5 тысяч рублей, которые он добровольно вернул владельцу, пообещав в дальнейшем полностью компенсировать ущерб.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Омск сообщала, что за организацию запрещенных богослужений омич получил три года колонии

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru