За организацию запрещенных богослужений омич получил три года колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные на приговор Кормиловского районного суда в отношении местного жителя, осужденного за организацию деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. Вышестоящая инстанция оставила решение районного суда без изменений, а доводы осужденного и его защитника – без удовлетворения. Ранее Кормиловский районный суд признал назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что с 15 августа 2023 года по 22 декабря 2024 года омич на территории Омской области организовал деятельность международной структуры «Завет церквей TCCN»* и проводил религиозные служения. *Решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 7 июня 2023 года деятельность международной неправительственной организации «Завет церквей TCCN» признана нежелательной на территории Российской Федерации как представляющая угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства.

Областной суд, проверив материалы дела и доводы апелляционных жалоб, не нашел оснований для смягчения наказания или отмены приговора. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Стоит отметить, что ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за организацию объединения, посягающего на личность и права граждан, и получал условный срок с испытательным периодом.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске недалеко от «G-Drive Арены» утонул 7-летний мальчик

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru