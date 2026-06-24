Омский горсовет утвердил поправки в бюджет-2026, увеличив расходы на 567,7 млн

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На сегодняшнем заседании депутаты Омского городского Совета приняли очередные корректировки главного финансового документа города на текущий год. Внесенные изменения увеличили общий объем доходной и расходной частей бюджета более чем на 576,7 миллиона рублей.

Как сообщил заместитель председателя горсовета Дмитрий Сахань, основной прирост обеспечен за счет двух источников: целевые межбюджетные трансферты выросли на 293,2 млн рублей, а неналоговые поступления – почти на 283,5 млн рублей. Дополнительные средства были распределены по ряду городских нужд. В их числе – приобретение подвижного состава для муниципального транспорта, содержание дорог и благоустройство общественных пространств, модернизация уличного освещения, а также подготовка инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.

Часть финансирования направили на возмещение недополученных доходов перевозчиков, возникающих из-за льготного проезда отдельных категорий граждан в муниципальном транспорте. Кроме того, поправки предусматривают погашение исполнительных листов по содержанию и обслуживанию имущества, находящегося в муниципальной собственности, и обеспечение мероприятий по ликвидации аварийного жилого фонда.

В итоге обновленные параметры городской казны составили: доходы – 43,1 млрд рублей, расходы – около 44 млрд рублей. При этом дефицит бюджета сохранился на прежней отметке – 789 млн рублей.

Ранее КП-Омск сообщала, что омские депутаты поддержали замену предупреждений на штрафы за ряд нарушений

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