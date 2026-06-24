Омские депутаты поддержали замену предупреждений на штрафы за ряд нарушений

Фото: Евгения ДЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 24 июня, депутаты Омского городского Совета проголосовали за предложение, которое отменяет такую меру административного воздействия, как предупреждение, по отдельным видам коммерческих правонарушений. Речь идет о случаях, связанных с проведением земляных работ, организацией точек общественного питания вне разрешенных мест, а также с размещением пунктов проката велосипедов и самокатов в не предназначенных для этого зонах. Теперь за это будут сразу же штрафовать.

Однако принятое решение носит промежуточный характер: предупреждения будут заменены денежными взысканиями только после того, как инициативу одобрят депутаты Законодательного Собрания Омской области, туда направлен подготовленный пакет предложений. В случае положительного решения соответствующие поправки внесут в региональный Кодекс об административных правонарушениях.

Также депутаты рассмотрели еще один блок изменений, касающихся владельцев нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов и аналогичных конструкций). Согласно разработанным поправкам в статьи 61.3 и 61.4 КоАП Омской области, ответственность будет наступать за размещение НТО и объектов общепита на участках любой формы собственности, если они не включены в утвержденную схему размещения. Ранее региональное законодательство предусматривало санкции только за нарушения на государственных и муниципальных землях, тогда как федеральные нормы уже требуют включения в схему всех участков вне зависимости от их принадлежности.

Ранее КП-Омск рассказывала, что сроком в 5 лет мэрия Омска планирует ограничить согласование эскизов вывесок

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