Сроком в 5 лет мэрия Омска планирует ограничить согласование эскизов вывесок

Фото: Кирилл Янчицкий.

Мэрия Омска планирует ужесточить требования к вывескам магазинов, офисов, аптек и прочих коммерческих помещений. Проект постановления об этом разработало ее управление делами.

Проект постановления опубликован на сайте мэрии, там указано, что планируется ограничить лимит действия согласованного эскиза вывесок пятью годами.

Общий комментарий для СМИ дала областная Торгово-промышленная палата, она пояснила, в чем смысл такого ограничения:

«Ключевое нововведение – установление предельного срока действия согласованного эскиза. Теперь он будет составлять пять лет. Ранее подобный временной лимит отсутствовал, что порождало правовую неопределенность как для бизнеса, так и для контролирующих органов. Второй важный момент – жесткое требование к срокам монтажа. Если владелец не установит знаково-информационную систему в течение одного года с момента получения согласования, разрешение будет аннулировано».

Также, отметили в палате, норма призвана бороться с казусами, когда бизнес получает согласование, но по разным причинам ничего не устанавливает, по сути блокируя возможность размещения конструкций другими лицами.

Для юрлиц и ИП, официально внесенных в реестр социально ответственных субъектов предпринимателей, мэрия предусмотрела бонус. Срок предоставления муниципальной услуги по согласованию для них планируют уменьшить до 25 календарных дней.

Предложения на тему поправок администрация города будет принимать до 27 июня.

Ранее КП Омск писала о запрете вывесок с иностранными словами и на латинице в городе, когда это только еще планировалось.

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