Лицензиата омской сети «Ярче» оштрафовали за просроченный и немаркированный лук

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лицензиата омской сети магазинов «Ярче» ООО «Камелот-А» признали виновным в нарушении требований технических регламентов к пищевой продукции и оштрафовали. Сумма штрафа составила 150 тысяч рублей. Решение вынес Арбитражный суд Омской области.

С иском в суд обратилось Управление Роспотребнадзора по Омской области. Поводом стали результаты январской проверки одного из магазинов сети «Ярче», расположенного на улице Герцена. На складе магазина проверяющие нашли 20, 5 кг репчатого лука без маркировочного ярлыка, пересыпанного из тары производителя. Там же лежали еще 35 кг желтого репчатого лука. Он был упакован 10.12.25, срок годности продукта составлял всего 30 суток и к моменту проверки он уже истек.

В суде истец признал факт нарушения, однако просил считать его малозначительным и смягчить наказание до предупреждения. Со слов представителя магазина, это было единичным нарушением, возникшим вследствие технической ошибки. Обе партии лука были утилизированы, а контроль на предприятии усилен. Кроме того, реальной угрозы жизни и здоровья посетителей якобы не было, так как товар до прилавков не дошел.

Однако суд принял сторону Роспотребнадзора и назначил за нарушение существенный штраф в размере 150 000 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее КП-Омск писала, что в омских магазинах нашли поддельную сметану и сливочное масло с консервантом

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