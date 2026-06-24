Омские врачи контролируют давление пациентов через смартфоны

Система мониторинга позволяет контролировать показатели здоровья в динамике Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В омских больницах продолжается внедрение современных цифровых решений для наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. Одним из направлений стала система дистанционного мониторинга артериального давления, позволяющая врачам отслеживать состояние больных в режиме реального времени через мобильные устройства. Об этом сообщили сегодня в профильном ведомстве.

Проект по дистанционному наблюдению пациентов с артериальной гипертензией с использованием системы тонометров реализуется в ряде городских лечебных учреждений. В Городской клинической больнице №1 им. А.Н. Кабанова к программе уже подключены пятьдесят пациентов. Больные самостоятельно измеряют давление дома, а результаты автоматически передаются на цифровую платформу.

Медицинские специалисты отслеживают динамику показателей и при необходимости оперативно связываются с пациентом для консультации и коррекции лечения. Благодаря реализации проекта удалось обеспечить непрерывный контроль состояния пациентов без увеличения нагрузки на амбулаторный прием. Пациенты отмечают удобство такого формата наблюдения: нет необходимости регулярно посещать медицинское учреждение, при этом они остаются под постоянным контролем специалистов.

Кроме того, растет приверженность лечению: приложение напоминает о необходимости измерения давления, а при показателях, выходящих за пределы нормы, рекомендует своевременно обратиться к врачу. Внедрение дистанционного мониторинга давления стало важным шагом в развитии современных технологий оказания медицинской помощи и соответствует федеральным программам цифровизации здравоохранения.

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