Минздрав предупреждает: омичам рассказали, как спасти свое здоровье в наступившем зное

В эту неделю омичам рекомендовано пить много воды, носить легкую одежду и прятаться от солнца. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пить много воды, носить легкую одежду и прятаться от солнца: министерство здравоохранения Омской области дало омичам рекомендации по сохранению здоровья в аномальной жаре.

По данным синоптиков, ближайшие три дня, с 23 по 25 июня, в регионе будет сохраняться очень жаркая погода с температурой выше нормы. В ночные часы она будет держаться на отметке +14…+21 градус. Днем подниматься до +26…+36 градусов. В омском минздраве выпустили памятку на тему, как спасти свое здоровье в наступившем зное.

Главный совет на текущую неделю от омских медиков: пить много воды. Врачи настоятельно рекомендуют омичам брать с собой бутылку с водой на прогулку или работу и пить жидкость небольшими порциями, но часто. Еще один совет касается временного промежутка — наиболее высокая солнечная активность проявляется с 12:00 до 16:00, поэтому надо избегать в это время длительного нахождения на улицах Омска под прямыми лучами солнца.

Отдельное внимание омичам стоит уделить безопасности своих детей и домашних животных. В частности, ни в коем случае нельзя оставлять ребенка или питомцев в машине: даже при открытом окне температура в салоне за считанные минуты становится опасной для жизни. Также, по возможности, в наступившую жару лучше минимизировать использование подгузников для младенцев, так как они мешают правильной терморегуляции.

Есть в советах омских медиков и определенные требования к одежде. В жару предпочтительнее носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, которая хорошо пропускает воздух и защищает от солнца. К обязательному атрибуту гардероба в эти жаркие дни, омичам рекомендовано добавить головной убор: шляпа, панама или кепка помогут защитить голову от перегрева.

Обычную рабочую обстановку тоже необходимо подстраивать под погодные условия. Омичам, работающим в эти дни на производствах, необходимо ограничьте физическую активность, а также следить за температурой в рабочих и офисных помещениях, понижая ее кондиционерами и вентиляторами.

В жару также необходимо уделить повышенное внимание собственному питанию. Стоит резко ограничить в жаркие дни употребление алкоголя и кофеина. Отдавать предпочтения в еде необходимо легким блюдам, овощам и фруктам. Они помогут поддерживать водный баланс и дадут необходимую энергию без перегрузки организма.

В минздраве предупреждают: если вы чувствуете головокружение или головную боль, слабость или сонливость, тошноту или другие неприятные симптомы, найдите прохладное место, отдохните и выпейте воды. При ухудшении состояния обратитесь к врачу.

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