На Северном обходе в Омске работают 700 специалистов

Новая магистраль призвана снизить нагрузку на город и улучшить логистику в регионе. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омской области продолжается активная фаза строительства Северного обхода — масштабного проекта, имеющего стратегическое значение для всего региона. О ходе работ на объекте доложил губернатор Виталий Хоценко. По его словам, на площадке занято около 700 строителей, и все этапы реализации идут по графику.

Новая автомобильная дорога протянется почти на 66 километров. Проектом предусмотрено создание современной четырёхполосной магистрали с расчётной скоростью движения до 120 км/ч. В состав объекта войдут два крупных моста, включая мостовой переход через реку Иртыш длиной более 1,2 км, 19 путепроводов и благоустроенные площадки для отдыха водителей.

Ввод в эксплуатацию Северного обхода позволит вывести интенсивный транзитный транспортный поток за пределы областного центра, что сократит протяжённость маршрутов более чем на 20 километров. Это не только снизит транспортную и экологическую нагрузку на Омск, но и создаст новые условия для развития промышленности и жилищного строительства в северной части агломерации, значительно укрепив логистический потенциал области.

В долгосрочной перспективе новая трасса станет важнейшим элементом транспортного коридора, обеспечив более эффективную связь центральной части России с территориями Сибири и Дальнего Востока.

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