В Любинском районе за 15 млн рублей обновили автовокзал

Фото: аккаунт Абая Ракимжанова во «ВКонтакте»

В Омской области завершился капитальный ремонт здания автовокзала в Любинском районе. Новость сообщил глава местной администрации Абай Ракимжанов. На работы регион направлял 15 млн рублей.

Подрядчики восстановили кровлю и фасад, полы и оконные проемы, выполнили внутреннюю отделку помещений. Обновили также систему отопления, оборудовали теплый санузел и новые кассы, обустроили площадку для посадки и высадки пассажиров.

Длительное время здание принадлежало «Омскоблавтотрансу» и более 20 лет не видело капремонта. Только в 2025 году объект выкупили в собственность района.

В планах администрации — организовать в этом же здании музей, посвященный истории привокзальной площади.

Ранее мы писали, что омичам-пассажирам стало плохо в автобусе из-за духоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сломанный аттракцион в Омске починят по старым чертежам

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru