В Любинском районе за 15 млн рублей обновили автовокзал

В Омской области завершился капитальный ремонт здания автовокзала в Любинском районе. Новость сообщил глава местной администрации Абай Ракимжанов. На работы регион направлял 15 млн рублей.
Подрядчики восстановили кровлю и фасад, полы и оконные проемы, выполнили внутреннюю отделку помещений. Обновили также систему отопления, оборудовали теплый санузел и новые кассы, обустроили площадку для посадки и высадки пассажиров.
Длительное время здание принадлежало «Омскоблавтотрансу» и более 20 лет не видело капремонта. Только в 2025 году объект выкупили в собственность района.
В планах администрации — организовать в этом же здании музей, посвященный истории привокзальной площади.
Ранее мы писали, что омичам-пассажирам стало плохо в автобусе из-за духоты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сломанный аттракцион в Омске починят по старым чертежам
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru