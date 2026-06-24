По поручению Сергея Шелеста в Омске обновят пять спортивных школ

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске начался капитальный ремонт пяти спортивных школ. Об этом сегодня в своих социальных сетях рассказал Сергей Шелест. Работы ведутся в строгом соответствии с федеральным законодательством о физической культуре и градостроительными нормами.

«Лето — горячая пора подготовки к новому учебному году в омских спортшколах. Стремимся обеспечить юным атлетам комфортные и современные условия для тренировок. Отмечу, что всестороннее развитие молодежи — один из важнейших приоритетов в работе партии «Единая Россия» и единой управленческой команды под руководством главы нашего региона Виталия Павловича Хоценко», — подчеркнул Сергей Шелест.

Комплексное обновление осуществляется сразу на нескольких объектах. Так, в специализированной школе олимпийского резерва имени Крикухи специалисты уже ремонтируют три спортивных зала, заменяют оконные блоки. А также произведут замену отопительного оборудования на более современное.

Параллельно ведутся работы в школе олимпийского резерва №8. На филиале по адресу ул. 21-я Амурская, 17В выполняется ремонт раздевалок. На другом филиале (ул. Дмитриева, 2/8) идет обновление покрытия ВМХ-трассы. В СК «Юность» им. С.С. Бовкуна в малом бассейне проведут обновление женских раздевалок и замену старых оконных витражей.

На Мира, 23 в любимой омичами спортшколе имени А.М. Пушницы проводится косметический ремонт спортивного зала, а также двух административных кабинетов и коридора. А в спортшколе № 28 на улице Красных Зорь, 54/4 приступили к работам по ремонту крыши.

Все мероприятия проводятся под контролем профильного департамента и курируются лично Сергеем Шелестом. Как отметили в мэрии, модернизация спортивной инфраструктуры создаст прочную базу для будущих побед и достижений омских спортсменов.

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