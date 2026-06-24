Омский велотрек примет три сотни борцов за путевки на чемпионат мира

Российский спортсмен Аниуар Гедуев (справа) и спортсмен из Ирана Хасан Яздани на поединке в Рио-Де-Жанейро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Около 300-сот сильнейших спортсменов страны соберутся на омском велотреке с 26 по 28 июня для участия в первенстве России по греко-римской борьбе среди молодежи до двадцати четырех лет. Об этом сообщает профильное ведомство.

Турнир станет главным отборочным этапом для формирования национальной сборной для участия в мировом первенстве, которое состоится в октябре в Лас-Вегасе. Честь региона защитят девять местных атлетов, выступающих в различных весовых категориях. Особый интерес у болельщиков вызовет противостояние омича Александра Крикухи и Имама Алиева из Чеченской Республики в весе до восьмидесяти семи килограммов. Оба спортсмена являются лидерами категории, и именно между ними ожидается напряженная борьба за право представить страну на мировых стартах. Крикуха имеет в активе бронзу первенства Европы до двадцати лет, а его соперник побеждал на континентальном первенстве до двадцати трех лет.

Спортивные состязания продлятся три дня. Предварительные и полуфинальные схватки пройдут в пятницу и субботу, а решающие поединки распределены на оба дня. Торжественное открытие запланировано на 26 июня. Омск уже имеет богатый опыт проведения турниров подобного масштаба, принимая аналогичные соревнования в разные годы, а в прошлом году на местной арене состоялся чемпионат страны.

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