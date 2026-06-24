Фото: Роман Макарьев

+25°С утром, +30 днем и +29 вечером. Настолько прогреется воздух в Омске в среду, 24 июня. Прогноз уточнил сервис «Яндекс.Погода».

В течение суток небо будет оставаться ясным. Осадки не побеспокоят горожан, а вот ветер окажется порывистым. Сначала он подует с юго-востока, после обеда — с восточной стороны. Скорость составит 3,5-17 метров в секунду.

Атмосферное давление — преимущественно 743 мм ртутного столба, влажность воздуха 29-43 процента. Ожидается слабая магнитная буря.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что синоптики предсказали побитие столетнего рекорда жары.

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