В Омской области за сутки произошло два ДТП с подростками-пассажирами

В обоих случаях дети были пассажирами Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства двух ДТП в Омской области, участниками которых стали несовершеннолетние пассажиры. По данным полиции, водителям, нарушившим ПДД, грозит административная или уголовная ответственность — от штрафов и лишения прав до лишения свободы по статье 264 УК РФ, в зависимости от тяжести вреда здоровью пострадавших.

Вечером в Муромцевском районе на 218-м километре трассы Омск-Муромцево-Седельниково столкнулись автомобили Toyota Corolla и Lexus. За рулем «Короллы» находился 20-летний водитель, а обгон совершал 18-летний автомобилист на иномарке премиум-класса. Молодой человек не выбрал безопасный боковой интервал, из-за чего его машина после удара съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась четверым: самому водителю Toyota и трем его пассажирам, среди которых был 17-летний юноша.

Спустя всего двадцать минут новое столкновение произошло в черте города, в Советском округе на проспекте Мира. Здесь участниками ДТП стали Toyota Corolla Fielder и Saab. Травмы получили 34-летний водитель второго автомобиля и двое его пассажиров, включая 16-летнюю девушку.

Следователи продолжают работу на местах аварий, устанавливая окончательные причины столкновений и степень тяжести полученных травм для квалификации действий водителей.

«За нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью граждан, предусмотрено наказание... В случае выявления тяжких последствий виновным лицам грозит лишение свободы», — напомнили в полиции.

Также в ведомстве напомнили о строгих мерах за неповиновение сотрудникам при оформлении аварий (административное задержание до 12 суток) и призывает участников движения строго соблюдать скоростной режим и правила перевозки детей, используя удерживающие устройства для минимизации рисков.

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