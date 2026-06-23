В Омске автомобиль сбил ребенка, катавшегося в Нефтяниках на самокате

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 9-летний ребенок, произошло вчера, 22 июня, в Нефтяниках. Столкновение мальчика с автомобилем было настолько серьезным, что ребенок был экстренно отправлен в больницу.

Информацией о ДТП, в котором пострадал омский школьник, поделились в Госавтоинспекции. В ведомстве сообщили подробности происшествия, которое случилось 22 июня, в 20:30 часов. По предварительным данным, участником аварии стал 34-летний водитель автомобиля «Хендэ Акцент». Автолюбитель ехал по территории, по улице Заозерной и в процессе движения допустил наезд на 9-летнего мальчика, катающегося на самокате. Травмы били настолько серьезными, что школьник каретой скорой помощи был доставлен в лечебный стационар. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

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