Чиновники заплатят 15 тысяч рублей за укус бездомной собакой юной омички

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Школьницу из рабочего поселка Большеречье укусила бездомная собака. Происшествие не прошло даром для чиновников муниципалитета — по суду их обязали выплатить 15 тысяч родителям пострадавшей 16-летней девочки.

Неприятность с юной жительницей рабочего поселка Большеречье случилась 2 октября 2025 года. В этот день, возвращавшуюся со школы 16-летнюю девочку укусила за ногу бездомная собака. Мать ребенка решила не оставлять хулиганские действия зверя безнаказанными и обратилась за помощью в местную прокуратуру. Проведя соответствующую проверку, прокуратура Большереченского района пришла к выводу: учитывая отсутствие собственника у пса, ответственность за происшествие ложится на орган местного самоуправления. Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав ответчика выплатить родителям ребенка 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура через суд взыскала деньги, похищенные у жителя Одесского района

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru