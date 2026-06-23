Прокуратура через суд взыскала деньги, похищенные у жителя Одесского района

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одесский районный прокурор Омской области добился в судебном порядке возврата денежных средств, которые местный житель перевел мошенникам. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В надзорное ведомство за защитой обратился 41-летний мужчина. В октябре 2025 года в мессенджере он начал переписываться с неизвестными, которые предлагали заработок в интернете. Поверив собеседникам, омич перевел на продиктованный ему банковский счет более 20 тысяч рублей. Но в итоге деньги были похищены и обещанного дохода мужчина не получил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В процессе расследования сотрудники полиции установили владелицу счета, на который поступили средства. Ею оказалась 36-летняя жительница другого региона. Женщина отрицала, что передавала доступ к счету третьим лицам.

Для защиты прав потерпевшего прокуратура Одесского района обратилась в суд с иском о взыскании с владелицы счета неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

После того как решение суда вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Это не первый подобный случай в Одесском районе. Ранее, в марте 2026 года, прокуратура помогла вернуть деньги 67-летней пенсионерке, которая также стала жертвой мошенников, предлагавших дополнительный заработок на бирже. Тогда женщина перевела на чужой счет 30 тысяч рублей. Владелицей счета оказалась 35-летняя жительница Красноярска.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске за аферы с иномарками осудили банду из четырех человек

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