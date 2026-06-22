В Омске за аферы с иномарками осудили банду из четырех человек

Изготовление поддельных номеров было поставлено на поток. Фото: УМВД по Омской области

В Омске за аферы с иномарками осудили группу из четырех человек. Они перебивали номера кузове и двигателе угнанных иномарок и перепродавали их другим покупателям.

Подробности рассказали в УМВД по Омской области. Организовал банду 53-летний омич, он втянул в мошенничество сначала своего 56-летнего знакомого, а затем еще двоих приятелей отца и сына.

В других городах соучастники скупали иномарки, числившиеся в розыске или с запретом на регистрационные действия, и перегоняли их в Омск. Здесь они перебивали на машинах номера, изготавливали поддельные государственные знаки, паспорта транспортных средств, свидетельства о регистрации и перепродавали их добросовестным покупателям.

Так были проданы автомобили – «Тойота Камри», «Митсусиби Делика» и «Хендай» общей стоимостью более 4 миллионов рублей. Еще от двух сделок покупатели, заподозрив неладное, отказались.

В июле прошлого года фигуранты были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Омской области. При обыске у них нашли рамки для регистрационных знаков с механизмом, позволяющим изменить номер, поддельные документы на автомобили, договоры купли-продажи.

В зависимости от роли каждого соучастникам было предъявлено овинение по двум статьям: «Мошенничество» и «Подделка идентификационных номеров траспортного средства и номеров государственных регистрационных знаков». Лидер группы получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы, его подручный – 4 года. Еще двоих соучастников суд приговорил к 1,2 года и 7 месяцам лишения свободы. Подсудимых взяли под стражу в зале суда.

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