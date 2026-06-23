Фейковый указ о ПВО в Омске обернется зачинщику штрафами и арестом

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске распространяется фальшивый документ от имени губернатора региона. В нем якобы утверждается, что необходимо развернуть военизированные структуры на предприятиях для защиты от атак БПЛА.

В рассылке фигурировал документ, датированный семнадцатым июня и имеющий исходящий номер сто двадцать четыре. В тексте содержались требования к руководителям предприятий, в том числе закупка специализированного оборудования и внедрение систем радиоэлектронной борьбы. Однако официальные лица подтвердили, что глава региона не подписывал подобных распоряжений.

Создание и распространение заведомо ложной информации о действиях административных органов влечет за собой строгую ответственность. Нарушителям грозят крупные денежные штрафы по статье 13.15 КоАП РФ, а при квалифицирующих признаках — лишение свободы по статье 207.3 УК РФ. За неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов при пресечении подобных инцидентов предусмотрено административное задержание на срок до двенадцати суток.

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