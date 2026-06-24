Омские производители получили предостережения от Россельхознадзора из за нарушений в декларациях

Управлением Россельхознадзора по Омской области в рамках контрольно-надзорных мероприятий проводится анализ деклараций о соответствии, зарегистрированных омскими производителями на продукцию животного происхождения. По результатам мониторинга по состоянию на 17 июня 2026 года действие 12 деклараций приостановлено, 13 деклараций признаны недействительными.

В частности, установлено, что ООО «7-Я» (г. Омск) оформлены декларации о соответствии на полуфабрикаты из мяса птицы без проведения полного перечня обязательных лабораторных испытаний, предусмотренных требованиями технических регламентов Таможенного союза. В отношении указанных деклараций Управлением приняты решения о признании их недействительными.

Кроме того, выявлены случаи несоответствия продукции обязательным требованиям технических регламентов при проведении лабораторного контроля. Так, в пробах молочной продукции (творог, масло сливочное, кефир, ряженка), произведенной СППК «Тюкалинский хлеб» (Тюкалинский район), обнаружены бактерии группы кишечной палочки, дрожжи, а также установлены несоответствия по содержанию молочнокислых микроорганизмов и КМАФАнМ. В сыре мягком «Адыгейский» производства индивидуального предпринимателя Макарян Р.К. (г. Калачинск) выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу, что является показателем качества продукции.

По фактам выявленных нарушений действие деклараций о соответствии было приостановлено до предоставления производителями планов корректирующих мероприятий по устранению факторов, повлиявших на выпуск небезопасной и некачественной продукции. После выполнения необходимых мероприятий и предоставления подтверждающих документов действие деклараций возобновлено.

Всем хозяйствующим субъектам Управлением объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Отметим, что вся ответственность за достоверность сведений в декларации лежит на заявителе.

Справочно. Декларация о соответствии - это документ, которым производитель подтверждает безопасность своей продукции и ее соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. Без нее выпуск продукции в обращение на территории ЕАЭС запрещен. Ее получают на основании протоколов испытаний, проведенных в аккредитованной лаборатории.

Приостановка или отзыв декларации означает, что производитель не имеет права реализовывать данную продукцию до устранения нарушений. Для восстановления действия декларации необходимо провести реальные лабораторные испытания, устранить нарушения на производстве и предоставить подтверждающие документы.