Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МЧС предупредило омичей об аномальной жаре с ливнями и градом и необходимости соблюдать меры безопасности — прогноз синоптиков Обь-Иртышского УГМС на ближайшие три дня очень неблагоприятный.

По данным синоптиков, ближайшие три дня, с 23 по 25 июня, в регионе будет сохраняться очень жаркая погода с температурой выше нормы. В ночные часы она будет держаться на отметке +14…+21 градус. Днем подниматься до +26…+36 градусов.

При этом жару будут сопровождать ливни, местами сильные, и грозы. В отдельных районах Омской области возможен град и порывы ветра до 15-20 м/с.

В связи с жаркой погодой в ГУ МЧС напомнили омичам о необходимости соблюдения правил безопасности. Чтобы защититься от солнечного и теплового удара, необходимо регулярно пить воду, надевать головной убор, стараться не находиться на солнце с 11 до 17 часов дня, не оставлять детей и животных в припаркованной машине.

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