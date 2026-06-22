Медикам Омской области хотят гарантировать зарплату от четырех МРОТ

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение проект федерального закона, который устанавливает единый минимальный порог заработных плат для медицинских работников по всей России. Инициатива разработана группой парламентариев во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым и уже направлена на заключение в Правительство РФ.

Согласно проекту, минимальная планка доходов для врачей с высшим образованием должна составлять не ниже четырех МРОТ, а для среднего и младшего медперсонала — не ниже двух с половиной МРОТ. Действующие нормы трудового законодательства не содержат подобных гарантий, что приводит к существенному разрыву в оплате труда медиков в различных субъектах Федерации.

«От двух с половиной до четырех МРОТ — это тот базовый минимум, который должен быть гарантирован сегодня каждому медицинскому работнику в зависимости от его уровня образования и квалификации», — отметил Ярослав Нилов.

Авторы инициативы уверены, что абсолютная и единая для всех регионов минимальная планка защитит доходы медиков, повысит престиж профессии и поможет привлечь в здравоохранение молодые кадры. Ожидается, что новый механизм расчета выплат может заработать с 1 января 2027 года.

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