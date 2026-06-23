Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске официально прекратила работу зона отдыха «Парк на Кольцевой». Она включала собственно парковую зону с беседками и уличные бассейны. О закрытии проекта администрация официально объявила посетителям в своей группе «ВКонтакте».

«Спасибо за ваше доверие, каждый ваш визит, за время, проведенное на пляже, в беседках и на спортивных площадках. Нам было приятно работать для вас», — попрощался с посетителями парк.

О причинах закрытия администрация парка не сообщила, однако известно, что это связано с вступившим в законную силу решением суда — землю территорию зоны отдыха вернули в муниципальную собственность, все постройки здесь необходимо снести.

Под снос пойдут беседки, бассейны, сауна, ресторан, кондитерская и автомойка.

Ранее КП-Омск сообщала, что омичам становится плохо из-за духоты в автобусах.

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