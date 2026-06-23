В Омске пассажирам стало плохо в автобусе из-за духоты

Фото: Евгения ДЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске, когда на улице стоит жара в +30 градусов и выше, пассажирам становится плохо в автобусах из-за духоты. Во многих из них кондиционеров либо нет, либо они не работают. Жалоба на один из таких инцидентов появилась в соцсетях вчера, 22 июня.

«Сегодня в 8:40 вышла из 45-го автобуса из-за духоты и боязни свалиться в обморок следующей. До меня женщина упала в обморок, еще одному мужчине успели оказать помощь. Кондиционеры в жару +32 не работают! – рассказала омичка в соцсетях.

В комментариях омичи отметили, что такая же картина наблюдается во многих других салонах общественного транспорта.

Отметим, что автобусные маршруты в Омске обслуживаются как муниципальным пассажирским предприятием, так и частными перевозчиками. На ремонт кондиционеров в городском общественном транспорте было выделено 2 млн рублей.

Ранее КП-Омск сообщала о ситуации с бензином в Омской области

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