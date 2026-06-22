Омич заплатит миллион рублей по статье за незаконный отстрел лосей

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Судебные органы Омской области вынесли приговор местному жителю, который незаконно добыл двух лосей в Знаменском районе. За преступление, предусмотренное частью 2 статьи 258 УК РФ, мужчина оштрафован на один миллион рублей, а причиненный государству ущерб составил сто шестьдесят тысяч рублей.

Установлено, что в декабре две тысячи двадцать пятого года нарушитель находился вблизи деревни Киселево. Используя охотничий карабин и самодельный вездеход, он добыл двух лосей без соответствующего разрешения. После этого мужчина разделал туши, погрузил их в транспортное средство и скрылся с места происшествия.

В ходе заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел смягчающие обстоятельства, однако наказание осталось строгим. Помимо миллионного штрафа, охотничий карабин нарушителя конфискован в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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