В последний месяц весны омичи значительно реже искали себе работу

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики портала hh.ru отмечают рост пассивности омичей в поиске работы. В частности, по итогам мая, жители Омской области стали реже обновлять резюме и открывать новые. Активность омских соискателей снизилась на 11%.

За прошедший месяц в Омской области разместили или обновили резюме 91 тысяча соискателей. По сравнению с апрелем количество активных резюме в регионе сократилось на 11%. Снижение интереса к омским вакансиям фиксируется во всех профессиональных сферах. Наиболее заметно оно проявилось в направлениях «Автомобильный бизнес» и «Страхование» ( минус 16%), «Рабочий персонал» (минус 15%), «Розничная торговля», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Транспорт, логистика, перевозки» (минус 14%), «Домашний, обслуживающий персонал» (минус 13%), «Безопасность» (минус 12%), «Административный персонал», «Продажи, обслуживание клиентов», «Строительство, недвижимость» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (минус 11%), а также «Закупки» и «Сельское хозяйство» (минус 10%).

При этом специалисты рекрутингового сайта не спешат бить по этому поводу тревогу. Снижение активности соискателей в летний период они объясняют традиционным сезонным явлением, которое, скорее, говорит о стабильности рынка труда. Как показывает многолетняя практика, в поздневесенний и летний период люди реже решаются на смену работы или карьерный переход.

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