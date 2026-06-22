Хочется праздника и уюта: в Омске вырос спрос на праздничные украшения и текстиль

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Факт того, что омичам все больше хочется домашнего праздника и уюта, подтверждают аналитики портала «Авито». Согласно проведенному ими анализу продаж, в Омске значительно увеличился спрос на праздничные украшения и домашний текстиль.

По итогам анализа продаж весной 2026 года, выяснилась определенная тенденция: омичей активно интересуют праздничные украшения и домашний текстиль. Так, за три весенних месяца, в Омске на 43% выросли продажи праздничных украшений. Также жители Омска стали активнее покупать ваз и кашпо — рост спроса на 14%, постеры и рамки — рост спроса на 10%. Кроме того, омичи стали чаще покупать домашний текстиль. В частности, за весну выросли на 35% продажи скатертей, салфеток и полотенец. Также жители Омска активно покупали постельное белье (+26% к зимнему спросу), пледы и покрывала (+18% к зимнему спросу), шторы (+7% к зимнему спросу).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рухнул потолок в подъезде: омское СУ СК возбудило уголовное дело из-за ЧП в многоквартирнике

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru