Более 8 тысяч небогатых омских семей уже обратились за семейной выплатой

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже более 8 тысяч скромно зарабатывающих омичей с двумя и более детьми уже обратились за новой семейной выплатой. О данном результате, за первые двадцать дней июня, отчитались в региональном Отделении СФР.

«Региональное Отделение СФР перечисляет семейную выплату родителям, которые обратились за этой мерой поддержки, в настоящее время одобрено 8600 заявлений. По действующему регламенту, на вынесение решения по заявке отводится 10 рабочих дней и еще 5 дней — на перечисление средств. В большинстве случаев для оформления нужно подать только заявление, остальные сведения Социальный фонд соберет и проверит самостоятельно», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, «Комсомольска правда» ранее сообщала о том, что с 1 июня начинается прием заявлений на новую выплату для семей с двумя и более детьми. На нее могут рассчитывать родители, которые работают и платят 13% подоходного налога, но зарабатывают при этом немного: среднедушевой доход в семье составляет не более 1,5 прожиточных минимума. В этом случае государство компенсирует часть уплаченного в предыдущем году подоходного налога — 7% из 13%.

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